Американские патриоты сыграли свадьбу в честь Трампа с оружием и лозунгами

Подружки невесты были одеты в синие платья в пол, а друзья жениха — в красные жилеты.

Пара из штата Мичиган, США, продемонстрировала приверженность партии республиканцев, выбрав для своей свадьбы наряды, выражающие поддержку президенту США Дональду Трампу и его политическому курсу. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Одра Лимонс и Джефф Джонсон связали себя узами брака 4 июля в городе Каламазу, расположенном в юго-западной части штата. Пара устроила свадьбу на тему MAGA (Make America Great Again, в переводе с английского — "сделаем Америку снова великой", лозунг Дональда Трампа. — Прим. Лайфа).

Для свадебной церемонии 33-летняя невеста выбрала подвенечное платье белого цвета с ярко-красной надписью MAGA. Жених Одры, 35-летний Джефф, служивший в морской пехоте, надел на свадьбу парадную военную форму с наградами.

Кроме того, невеста позировала с автоматом, таким образом поддерживая закон о свободном ношении оружия. Также на свадьбе гости могли сфотографироваться в красных кепках с лозунгом Трампа и подписать петицию о введении так называемого закона о "сердцебиении", запрещающего аборт уже на шестой неделе беременности.

Как рассказала невеста, на торжестве присутствовали и гости-демократы. Молодожёны не заставляли надевать кепки тех гостей, кто не поддерживает Трампа. Однако некоторые гости, например тесть Одры, всё-же отказались от приглашения.

— Он прислал нам текстовое сообщение: "Пока вы поддерживаете этого расиста в Белом доме, я не буду посещать вашу свадьбу", — рассказала невеста.

Ранее Лайф писал о другой нестандартной свадьбе. Невеста из Миссури, США, пригласила на свадьбу собак из приюта, чтобы найти для них новый дом.