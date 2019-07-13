"Роскосмос" вывел на орбиту телескоп-рентген "Спектр-РГ"

Космический телескоп "Спектр-РГ", запущенный ракетой-носителем "Протон-М" с Байконура, выведен на орбиту. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
ОТДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВАТОРИИ «СПЕКТР-РГ» 🛰️— РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 июля 2019 г.
Орбитальная обсерватория #СпектрРГ успешно отделилась от разгонного блока «ДМ-03» на целевой орбите!
В ближайшие 3 месяца — перелет в окрестность L2, юстировка, калибровка и тестирование телескопов и пробные наблюдения ✨🔭 pic.twitter.com/jzTRUnf9yi
— Все системы работают штатно. Зафиксировано раскрытие солнечных батарей и теплового экрана. Космический аппарат взят на сопровождение, — говорится в сообщении.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил боевой расчёт и специалистов предприятия.
"Спектр-РГ" ("Спектр рентген-гамма) — астрофизическая обсерватория, предназначенная для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Это второй аппарат в серии. В 2011 году был запущен "Спектр-Р". В разработке находится ещё два телескопа — "Спектр-УФ" и "Спектр-М".
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