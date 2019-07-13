Представитель Леонтьева опровергла информацию об уходе певца со сцены

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Фото © Facebook / Валерий Леонтьев

Пресс-секретарь российского певца Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина опровергла информацию о якобы последнем концерте артиста, который тот дал на музыкальном фестивале "Славянский бульвар" в Витебске. Об этом пишет РИА "Новости".

Этот концерт не был последним, концерты расписаны до декабря, и никакие концерты не отменяются. Наоборот, в сентябре добавилось ещё шесть концертов в Крыму, хотя изначально Валерий Яковлевич их не планировал, — рассказала Федоткина.

Ранее некоторые СМИ сообщали о последнем концерте артиста в Витебске на фестивале "Славянский бульвар".

Напомним, 19 марта Валерию Леонтьеву исполнилось 70 лет. Прежде неоднократно появлялись сообщения об отмене или переносе концертов в связи с болезнью певца.

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