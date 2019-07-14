Тимошенко назвала виновных в высоких ценах на газ, тепло и воду на Украине

Политик также выразила мнение, что ответственных необходимо привлечь к уголовному наказанию.

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne назвала виновных в высоких ценах на газ, горячую воду и тепло на Украине.

По её мнению, ответственность за это несут бывший президент страны Пётр Порошенко, глава "Нафтогаза" Андрей Кобелев и премьер Владимир Гройсман.

Она принесла с собой в студию судебные решения, признающие установленные тарифы завышенными и незаконными. При этом на принятие решений у суда ушло два с половиной года.

— За эти художества несут ответственность Порошенко, Гройсман и Кобелев — это три человека, которые допустили это, которые за пять лет содрали с людей вместе с кожей все деньги, которые были в украинском бюджете, и я считаю, что за это необходимо привлечь к уголовной ответственности, но кто притянет? — отметила Тимошенко.

По её мнению, действующий глава государства Владимир Зеленский не способен это сделать и не пойдёт на соответствующий шаг.

Ранее Лайф рассказывал, что за годы президентства Петра Порошенко на Украине цены на газ и коммунальные тарифы выросли в пять раз.