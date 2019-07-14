Депутат Рады рассказал о последствиях киевской блокады Крыма, ДНР и ЛНР

Парламентарий заметил, что своими действиями власти Украины оттолкнули от себя жителей данных территорий.

Попытка блокады Крыма и Донбасса привела к негативным для Украины последствиям. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

— Люди всегда рассуждают, где им выгодно. На сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент, по сути, оттолкнули от себя людей — они не ассоциируют себя с Украиной. Более того, для нас это тоже категорически не выгодно, — пояснил депутат.

Согласно его словам, снятие блокад в социальной, экономической, транспортной и торговой сферах поможет устранить разногласия и сделать шаг навстречу миру и реинтеграции территорий.

Напомним, что ранее Мураев предупредил Украину о последствиях монополизации власти, в частности о возможном "сумасшествии и полной потере берегов".