Рубль вновь стал самой недооценённой валютой в мире по индексу бигмака

Наиболее справедливый курс к доллару имеют шведская крона, канадский доллар, норвежская крона и израильский шекель.

По данным журнала Economist, опубликовавшего индекс бигмака, рубль вновь признан самой недооценённой валютой, как и полгода назад.

Исходя из результатов исследования, реальная стоимость рубля на текущий момент меньше его валютного курса на 64,5%.

Авторы анализа замечают, что в Америке стоимость бигмага составляет $5,74 (порядка 362 рублей), в то время как в России его можно купить за 130 рублей. Таким образом, справедливый курс рубля должен быть на отметке в 22,65 рубля за доллар США.

Из других мировых валют наиболее справедливый курс по отношению к доллару выходит у шведской кроны, канадского доллара, норвежской кроны и израильского шекеля.

Напомним, что прошлый анализ валютного рынка, измеренного по оценке легендарного бургера, состоялся в январе текущего года. Тогда экономисты пришли к выводу, что степень преуменьшения значимости рубля составляет 70%, что сделало российскую валюту самой недооценённой в мире.