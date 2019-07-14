Украинский юрист рассказал, когда арестуют Порошенко и его окружение

По его мнению, "сюрпризы" ждут и Виталия Кличко, который неоднократно превышал свои полномочия.

Массовые аресты в окружении Петра Порошенко начнутся после того, как свой пост покинет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал юрист Андрей Портнов.

— В определённый момент, как только гарантии, которые дал ему действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнёт ловить всех повсеместно в разных местах. Наша задача — подготовить ходатайства, заявления, чтобы одномоментно начать массовые задержания, — заявил Портнов.

Юрист отметил, что правоохранители ведут расследование восьми уголовных дел против бывшего лидера Незалежной. По одному из них он может сесть в тюрьму уже в августе.

Кроме того, Портнов заявил, что "сюрпризов" стоит ждать и мэру Киева Виталию Кличко, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.

— Он подписывал договоры аренды земли собственной подписью в Киеве без решения сессии. На следующей неделе первые заявления о преступлениях в отношении Кличко уйдут в Антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Там есть ещё несколько эпизодов, — добавил Портнов.

Ранее о возможности ареста активов Порошенко заявил руководитель Госбюро расследований Украины Роман Труба.