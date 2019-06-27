Госбюро расследований Украины допустило арест активов Порошенко

Среди активов экс-президента, которые могут быть арестованы, судостроительный завод "Кузня на Рыбальском" и телеканал "Прямой".

Руководитель Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что его ведомство может арестовать активы бывшего президента Петра Порошенко, если факты в заведённых против него делах будут доказаны. Об этом Труба рассказал в интервью изданию "Страна.ua".

— Мы уже сегодня понимаем, что, поскольку в данном случае речь идёт об имущественных преступлениях, ставим себе в качестве приоритетных задач предупреждение возможности его отчуждения и обеспечение сохранности. Чтобы в дальнейшем, когда может встать вопрос об убытках, не получилось так, что отсутствует имущество для их возмещения, — высказался Труба по поводу телеканала и судостроительного завода.

Руководитель Госбюро заявляет, что у возбуждённых дел есть перспектива для предъявления обвинений, однако дела могут и закрыть. По мнению Романа Трубы, главное — это подтверждение любого исхода в судах, чтобы общественность полностью понимала процесс.

Пока фигуранты дел, среди которых высокопоставленные чиновники, вызваны как свидетели.

Юрист Андрей Портнов, который был заместителем главы администрации экс-президента Виктора Януковича, вернулся на Украину после избрания Зеленского и подал заявление против Порошенко по обвинению в узурпации власти. Обвинял в госизмене и отмывании 300 миллионов долларов во время сделки, связанной с "Кузней на Рыбальском".