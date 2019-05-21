В Бюро расследований Украины подали первое заявление против Порошенко

На Украине в Государственное бюро расследований поступило первое заявление против Петра Порошенко. Об этом сообщил автор обвинений, бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов.
Политик заявляет, что направил первое заявление после того, как 20 мая Порошенко официально потерял президентскую неприкосновенность.
— Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышению власти и служебных полномочий, — поясняет Портнов в телеграм-канале.
Напомним, что Портнов вернулся на Украину 19 мая, он не был в стране пять лет. Длительное время политик проживал в Вене, после того как в 2014 году в отношении него на Украине было возбуждено уголовное дело. После своего возвращения он заявил, что украинцы живут в страхе.
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