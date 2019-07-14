Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США

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Фото © Pixabay

Согласно данным ведомств страны, к скандалу не имеет отношения взлом со стороны иностранного государства.

Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых он нелестно отзывался об американском лидере. Об этом сообщает газета Sunday Times, ссылаясь источники.

Они думают, что знают, кто совершил утечку. Теперь дело за тем, чтобы выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам, — пояснил источник в правительстве.

По информации издания, Скотленд-Ярд вместе с разведывательной службой MI6 и МИД Великобритании выяснил, что утечка произошла не по причине компьютерного взлома со стороны иностранного государства.

В Скотленд-Ярде заявили, что британская полиция приступила к расследованию дела об утечке дипломатической переписки.

Напомним, что в результате утечки писем британского посла в Америке общественность узнала о беспомощной и некомпетентной администрации президента США Дональда Трампа — исходя из оценки дипломата. Трамп в ответ назвал Дэррока психованным и тупым парнем. А вот глава кабинета министров Туманного Альбиона Тереза Мэй поддержала представителя Великобритании. После скандала посол решил подать в отставку, чтобы "положить конец спекуляциям" вокруг его персоны на данном посту.

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