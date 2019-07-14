Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США

Согласно данным ведомств страны, к скандалу не имеет отношения взлом со стороны иностранного государства.

Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых он нелестно отзывался об американском лидере. Об этом сообщает газета Sunday Times, ссылаясь источники.

— Они думают, что знают, кто совершил утечку. Теперь дело за тем, чтобы выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам, — пояснил источник в правительстве.

По информации издания, Скотленд-Ярд вместе с разведывательной службой MI6 и МИД Великобритании выяснил, что утечка произошла не по причине компьютерного взлома со стороны иностранного государства.

В Скотленд-Ярде заявили, что британская полиция приступила к расследованию дела об утечке дипломатической переписки.

Напомним, что в результате утечки писем британского посла в Америке общественность узнала о беспомощной и некомпетентной администрации президента США Дональда Трампа — исходя из оценки дипломата. Трамп в ответ назвал Дэррока психованным и тупым парнем. А вот глава кабинета министров Туманного Альбиона Тереза Мэй поддержала представителя Великобритании. После скандала посол решил подать в отставку, чтобы "положить конец спекуляциям" вокруг его персоны на данном посту.