Немецкий политолог — о поставках С-400 в Турцию: Огромная победа Путина

Больше всех в данной ситуации, по мнению эксперта, проиграла Европа, которая не способна повлиять на происходящее.

Немецкий профессор политологии Томас Егер в своей статье для журнала Focus Online заявил, что последствия поставки российских систем С-400 в Турцию являются "огромной победой Владимира Путина".

Он отмечает, что вся эта ситуация может привести к выходу Турции из НАТО, а также к серьёзному ухудшению отношений с США, которые и так не являются образцовыми. В то же время политолог уверен, что Дональд Трамп будет всячески пытаться отложить момент введения санкций против Анкары.

Возможный выход Турции из Североатлантического альянса может стать серьёзной потерей для НАТО. Егер уверен, что конфликт между Анкарой и Вашингтоном является "огромной победой Путина".

Кроме того, эксперт предполагает, что вес России на международной арене будет только увеличиваться от данной сделки, а российские военные смогут получить доступ к секретным данным. Укрепление отношений Москвы и Анкары, по мнению политолога, является "международной сенсацией".

Несмотря на это, Егер уверен, что от ухудшения отношений Турции и США проиграет Анкара, для которой это может обернуться серьёзными экономическими потерями.

Больше всех в данной ситуации, по мнению эксперта, проиграла Европа, которая не способна повлиять на происходящее.

Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с подписанными ранее контрактами. В ответ на это США могут ввести санкции против Анкары. Ожидается, что об их введении могут объявить уже на следующей неделе.

Ранее немецкие СМИ рассказали о "точке невозврата" для Турции из-за покупки С-400.