Пятый самолёт с элементами ЗРК С-400 прибыл в Турцию

Как сообщили в военном ведомстве этой страны, ожидается прибытие ещё двух российских транспортников.

Пятый по счёту самолёт с элементами российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" приземлился в Турции. Об этом сообщили представители турецкого Министерства обороны, добавив, что поставки техники продолжаются.

— Продолжается поставка элементов для С-400 в Турцию. В связи с этим на авиабазе Мюртед приземлился пятый самолёт. В течение дня запланировано прибытие ещё двух самолётов, — говорится в сообщении Минобороны Турции.

Напомним, 12 июля Анкара объявила о начале поставок С-400 в страну. В Кремле подчеркнули, что все поставки проходят в соответствии с подписанными ранее контрактами. В ответ на это США угрожают Анкаре санкциями. Ожидается, что об их введении могут объявить уже на следующей неделе. Как сообщал Лайф, в Германии эксперт назвал поставки российского вооружения стране — члену НАТО огромной победой Путина.