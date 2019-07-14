Apple представит сериал-конкурент "Игры престолов"

Главную роль в интригующем шоу сыграет звезда культового сериала HBO Джейсон Момоа.

Компания Apple представит сериал, который уже сейчас окрестили конкурентом легендарной саги HBO "Игра престолов". Шоу под названием See станет одним из самых дорогих в истории.

По данным Cult of Mac, цена каждой серии составит $15 миллионов. В первом сезоне планируется выпустить десять эпизодов. Таким образом, бюджет всего сезона составит $150 миллионов. Примечательно, что главную роль в самом интригующем шоу Apple сыграет звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа.

Напомним, 20 мая вышел заключительный эпизод сериала "Игра престолов". Однако финал восьмилетней истории не оправдал ожиданий фанатов. Они остались разочарованы концовкой и массово отписывались от HBO, а также подписали петицию с просьбой переснять последний сезон.