В Тулуне после наводнения намерены построить 2,5 тысячи новых домов

Как пояснил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, также каждому хозяину нового дома выделят по 15 соток для приусадебного хозяйства.

Для пострадавших от масштабного паводка в Иркутской области, чьи дома больше не пригодны для жилья, построят новые. В частности, только для жителей города Тулуна, одного из наиболее пострадавших населённых пунктов, построят 2,5 тысячи индивидуальных домов. Об этом заявил на встрече с журналистами губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

— В посёлке Берёзовый для пострадавших от наводнения жителей Тулуна построят 2,5 тысячи домов индивидуального проживания. Каждому хозяину выделят землю, по 15 соток, — пояснил глава региона.

Также, по словам Левченко, в посёлке Угольщиков для пострадавших из Тулуна планируется строительство многоквартирных домов. Все зоны для проживания, уточнил губернатор, будут иметь всю необходимую социальную инфраструктуру: школы, больницы, детсады. Для такого масштабного строительства потребуется не меньше года.

Кроме того, некоторые могут получить вместо нового построенного дома сертификат на покупку другого жилья.

Напомним, с конца июня Иркутская область страдает от сильного паводка, жертвами которого стали 25 человек. Как сообщал Лайф, в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. В настоящее время уже вывезено 140 тысяч кубометров мусора с затопленных территорий, проводится санитарная обработка.