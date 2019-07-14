Мосгоризбирком объяснил отказ в регистрации Соболь кандидатом в Мосгордуму

При проверке предоставленных в ОИК документов выяснилось, что 23 подписи принадлежали несуществующим людям, ещё четыре — умершим.

Кандидату в депутаты Мосгордумы в 43-м избирательном округе Любови Соболь было отказано в регистрации из-за 14,67% недействительных предоставленных подписей. Об этом сообщила пресс-служба Мосгоризбиркома.

— При рассмотрении подписей, сданных в окружной избирательной комиссии (ОИК) кандидата Любови Соболь, из 4940 подписей 725 были признаны недействительными или недостоверными по различным основаниям. "Запас" кандидата составлял 449 подписей, — говорится в сообщении.

В Мосгоризбиркоме уточнили, что 23 подписи принадлежали избирателям, которых не существует, ещё четыре — умершим людям. "Брак" в подписях избирателей превысил допустимый порог в 10%. Это послужило безусловным основанием для отказа кандидату Соболь в регистрации.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком уже нашёл "мёртвые души" среди подписей некоторых кандидатов в депутаты.