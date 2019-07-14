Лесные пожары превратили Красноярск в "сумеречный город" — фото

Датчики, установленные в разных частях города, показывают сильный уровень загрязнения.

Небо Красноярска уже второй день затянуто едким дымом от природных пожаров. В городе долгое время нет дождей. Сухая погода только усиливает бушующие лесные пожары.

Датчики, установленные в разных частях города, показывают сильный уровень загрязнения. Вот что местная жительница, пережившая в Москве смог от торфяников несколько лет назад, рассказала Лайфу.

— Практически с начала лета стояла жара без дождей. 41 ℃ наблюдали, в квартире было плюс 37. Подобное мы пережили в Подмосковье в 2010 году, тогда там было так же, когда, работая в офисе, мы не видели друг друга. Сейчас похожая история. Квартира вся в дыму, — отметила женщина.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что площадь горящей тайги в Красноярском крае превысила 270 тысяч гектаров. В регионе бушует 80 пожаров.