В Индии сломавшийся аттракцион убил двух человек

Что именно стало причиной ЧП, пока не известно. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В индийском городе Ахмадабад в штате Гуджарат из-за обрушения аттракциона в парке развлечений погибло два человека и 31 получил ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает издание Indian Express.

#JustIn | 2 dead, 26 injured in accident at amusement park in Ahmedabad: news agency ANI pic.twitter.com/zHehkP41AQ — NDTV (@ndtv) 14 июля 2019 г.

Спасательная операция на месте трагедии длилась несколько часов. Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей.

Что именно стало причиной обрушения аттракциона, пока не известно. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее Лайф показал жуткое видео того, как в Узбекистане аттракцион развалился прямо во время движения.