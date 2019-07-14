В Индии сломавшийся аттракцион убил двух человек

23

Фото © NDTV

Что именно стало причиной ЧП, пока не известно. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В индийском городе Ахмадабад в штате Гуджарат из-за обрушения аттракциона в парке развлечений погибло два человека и 31 получил ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает издание Indian Express.

Спасательная операция на месте трагедии длилась несколько часов. Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей.

Что именно стало причиной обрушения аттракциона, пока не известно. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее Лайф показал жуткое видео того, как в Узбекистане аттракцион развалился прямо во время движения.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×