В Узбекистане аттракцион развалился прямо во время движения — жуткое видео

Огромный аттракцион развалился прямо во время движения в парке "Истиклол" в узбекском городе Джизак. Страшные кадры появились в социальных сетях.

Очевидцы сняли на видео, как аттракцион в прямом смысле ломается пополам и корзина с людьми ударяется о землю, раздаются крики. О числе пострадавших пока не сообщается. В МЧС Узбекистана "Спутнику" заявили, что детали происшествия озвучат позднее.

Ранее сообщалось, что 22 июня на аттракционе "Колобок" в "Сокольниках" трое детей выпали из кабинки. Двое пострадавших получили ушибы мягких тканей, третий — лёгкое сотрясение головного мозга.