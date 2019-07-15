Джеймса Бонда — на пенсию. Роль агента 007 получила темнокожая женщина

Отмечается, что на решение повлияла одна из авторов ленты, которая известна своими феминистскими взглядами.

Роль агента 007 в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25" досталась английской темнокожей актрисе Лашане Линч, сообщает The Sun. Ей 31 год, она из Великобритании и снималась в супергеройском триллере "Капитан Марвел" в роли Марии Рамбо, лучшей подруги Кэрол Дэнверс.

С 2006 года роль Джеймса Бонда в фильмах исполнял английский актёр Дэниел Крэйг. Однако в мае 2006 года он заявил, что больше не хочет играть в бондиане. Тогда пользователи соцсетей начали шутить на тему, что главным шпионом Великобритании должна стать женщина. Они и не подозревали, насколько точно предугадали ход событий.

Отмечается, что на решение сделать агента 007 женщиной повлияла одна из авторов ленты — Фиби Уоллер-Бридж, известная своими феминистскими взглядами.

Большинство поклонников бондианы выразили недовольство по поводу этого решения. По их мнению, роль агента 007 слишком мужская, чтобы с ней могла справиться женщина.

— Простите, но нет, не делайте этого! ДЖЕЙМС БОНД — МУЖСКОЙ персонаж, всегда был и всегда будет! Какого чёрта женщины постоянно должны делать что-то такое?! Тот, кому в голову пришла эта глупая идея, напрашивается на пощёчину мокрой рыбиной! — отметил один из пользователей соцсетей.

— Надеюсь, мой папа этого не увидит. Он будет очень расстроен, — написал второй.

— А могут эти сильные, красивые и независимые женщины создавать свои собственные иконы и перестать пытаться брать на себя все оригинальные мужские персонажи? — добавил третий.

Премьера фильма "Джеймс Бонд 25" состоится в 2020 году. Повествование всё же начнётся с классическим агентом 007. По сюжету Бонд выходит на пенсию, переезжает на Ямайку и встречается с главой британской шпионской службы МИ-6. А вот дальше события, по словам инсайдера, выходят из-под контроля.

Ранее Лайф сообщал, что Дэниел Крэйг вернулся к съёмкам бондианы после операции.