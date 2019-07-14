В Башкирии в аварии с автобусом погибло пять человек

Сообщается, что в автобусе, который ехал из Белорецка в Уфу, были в том числе дети.

В Башкирии по меньшей мере пятеро погибли при аварии автобуса. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", ДТП произошло вечером на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, между Архангельским и Карламаном.

Сообщается, что в автобусе King Long XMQ находились дети. Всего в нём было 39 пассажиров.

Судя по кадрам с места аварии, автобус съехал с дороги и перевернулся. На месте ЧП находится много людей. Они помогают пострадавшим выбраться из лежащего на крыше автобуса.

А в Подмосковье сегодня два человека погибли при крушении вертолёта.