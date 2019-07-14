В Башкирии в аварии с автобусом погибло пять человек

В Башкирии по меньшей мере пятеро погибли при аварии автобуса. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", ДТП произошло вечером на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, между Архангельским и Карламаном.
Сообщается, что в автобусе King Long XMQ находились дети. Всего в нём было 39 пассажиров.
Судя по кадрам с места аварии, автобус съехал с дороги и перевернулся. На месте ЧП находится много людей. Они помогают пострадавшим выбраться из лежащего на крыше автобуса.
А в Подмосковье сегодня два человека погибли при крушении вертолёта.
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