СМИ: Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами с детьми

Автомобили направлялись в Киев, однако украинского президента в них не оказалось.

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, в которых находились дети. Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua со ссылкой на источники в Управлении госохраны Украины.

— Колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП. По предварительной информации, причина происшествия — обгон колонны легковыми авто, — пишет портал.

Сообщается, что колонну обгоняли два автомобиля Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского, а также "бус службы безопасности президента". Пассажиры автобуса не пострадали.

По данным издания, кортеж направлялся в Киев, однако Зеленского в нём не оказалось, он улетел на самолёте.

Ранее в Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами.