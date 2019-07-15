Лайфу стали известны имена погибших в ДТП с автобусом в Башкирии

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Фото © VK / ДТП и ЧП | Уфа | Башкортостан

В распоряжении Лайфа оказался предварительный список погибших в результате опрокидывания автобуса в Башкирии.

1. Юсупов И.

2. Исламов Г. (1991 г.р.)

3. Сутормин Б. (1995 г.р.)

4. Садреева А.

5. Тимофеев Е. (1987 г.р.)

6. Гарифулина А. (1966 г.р.)

Напомним, ДТП с автобусом, в котором было 39 человек, произошло вечером 14 июля на трассе Уфа — Инзер — Белорецк. На данный момент госпитализировано 15 пострадавших. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей. СКР публиковал кадры с места происшествия.

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