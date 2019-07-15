СМИ: Электронный паспорт гражданина РФ будут оформлять в криптокабинах

Планируется, что к концу 2019 года такие устройства будут в каждом российском МФЦ.

Электронные российские паспорта можно будет оформить в автоматических комплексах по сбору биометрических данных, криптокабинах, информирует газета "Известия" со ссылкой на генерального директора концерна "Автоматика" Владимира Кабанова.

Уточняется, что изначально криптокабины использовались для оформления загранпаспорта нового поколения, однако теперь они будут использоваться и для внутрироссийских документов.

— Технические характеристики новой криптобиокабины позволят в будущем использовать её в том числе для выдачи электронного паспорта гражданина РФ. Для этого может потребоваться небольшая доработка оборудования, — рассказал Кабанов.

По словам гендиректора концерна, опытная эксплуатация криптокабин начнётся в июле в некоторых многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы, Московской области, Краснодара и Тулы. К концу года планируется, что такие устройства будут в каждом российском МФЦ.

Как рассказали разработчики, внедрение новой технологии позволит получить электронный паспорт за несколько минут. Кроме того, с принятием необходимых законов о переходе на электронный паспорт гражданина РФ компания сможет предоставить техническое решение для развития криптокабин в течение нескольких месяцев.

В концерне пояснили, что кабины не будут осуществлять самостоятельную печать и выдачу электронных документов: заявитель самостоятельно сдаёт отпечатки пальцев, документы — и при успешном прохождении процедуры микросхема паспорта активируется, он становится действующим.

Ранее в правительстве рассказали, что в России могут ввести электронные паспорта уже к 2022 году.