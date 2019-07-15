В США собаки съели своего хозяина

Родственники заявили в полицию о пропаже, однако при обследовании его дома мужчину не нашли.

Тело жителя американского штата Техас полностью съели его собственные собаки, и это подтвердил тест ДНК. Об этом сообщило издание Washington Post.

57-летний Фредди Мэк жил в доме недалеко от небольшого города Винес. Он сторонился людей, предпочитая общество своих 18 собак. Раз в две недели к Мэку приезжали родственники и возили в магазин за покупками. Именно они и обнаружили пропажу мужчины.

В начале мая они обратились в полицию с заявлением о том, что не могут найти своего родственника: с апреля он не выходил на связь, а попасть на участок не давали агрессивные собаки. Полицейским удалось отвлечь животных и попасть в дом, однако и там Мэка не оказалось. Осмотр участка при помощи беспилотника также был безрезультатен.

15 мая был найден небольшой фрагмент кости на участке. Ещё несколько костных фрагментов было обнаружено в отходах собак. В результате генетического анализа следствию удалось обнаружить, что останки принадлежали Мэку. Предположительно, собаки съели своего хозяина вместе с костями и одеждой.

— Поначалу мы отреагировали на это с некоторым недоверием, потому что не осталось ничего, — рассказал изданию шериф округа Джонсон Адам Кинг.

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