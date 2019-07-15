Демократы уличили Трампа в ксенофобии и расизме

Члены Демократической партии США раскритиковали американского лидера Дональда Трампа за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, являющихся выходцами из других стран.
Ранее Трамп написал в "Твиттере", что "прогрессивные" женщины-демократы из Конгресса США, приехавшие из стран, где правительства являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всём мире", указывают людям из США, "самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
Трамп предложил им уехать обратно и оказать помощь в восстановлении "полностью разрушенных и заполненных преступностью местах".
— Я думаю, [спикер палаты представителей] Нэнси Пелоси будет счастлива устроить бесплатные поездки, — написал Трамп.
В ответ Пелоси заявила, что не принимает "ксенофобские комментарии" Трампа, которыми "можно разделить нацию". Она предложила Трампу вместо того, чтобы оставлять подобные комментарии, работать вместе для борьбы с расовой дискриминацией.
Ранее сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс обвинил Трампа в жульничестве и расизме.
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