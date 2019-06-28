Сенатор Сандерс на дебатах обозвал Трампа жуликом и расистом

По его словам, американский лидер обманывает население страны, но его можно победить, если "обличить в нём мошенника".

Действующий президент США Дональд Трамп — жулик и расист. Такое мнение озвучил в ходе второго раунда первых теледебатов демократов, которые проходят в США в эти дни, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Трансляция велась телеканалом NBC.

— Американцы понимают, что Трамп — жулик, что Трамп — патологический лжец и расист. Он лгал во время своей предвыборной кампании, он говорил, что собирается защищать права работающих семей, но это не так, — сказал Сандерс.

По мнению сенатора, 83% налоговых льгот приходятся лишь на один процент населения США, а также американский лидер собирается "лишить 32 млн людей здравоохранения".

— Так мы и победим Дональда Трампа — мы обличим в нём мошенника, которым он на самом деле и является, — добавил Сандерс.

Он также отметил, что для тех, у кого ещё есть вопросы относительно того, что он готов противопоставить действующему президенту, Сандерс отметил, что, согласно опросам, его рейтинг больше, чем у Трампа, на 10 очков.

Сандерс, вероятно, считается одним из самых серьёзных соперников Трампа на грядущих выборах президента США в 2020 году. Одним из немногих, кто может составить ему и Трампу реальную конкуренцию, называют экс-вице-президента США Джо Байдена.