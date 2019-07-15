Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Приангарье после паводка

Сначала из региона будут выведены все подразделения МЧС РФ и армии, прибывшие из других городов.

Минстрой РФ намерен начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются серьёзные паводки, 20 июля. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на главу ведомства Владимира Якушева.

Министр пояснил, что из региона будут выведены все подразделения МЧС РФ и армии, прибывшие из других городов.

— Заканчивается активная фаза ликвидации самой чрезвычайной ситуации, начинается второй этап — ликвидация последствий, когда мы должны восстанавливать инфраструктуру: дорожники — дорожную, энергетики — энергетическую, коммуналка — это Минстрой, — указал Якушев.

Он также отметил, что основные проблемы будут при восстановлении жилья, социальной инфраструктуры и школ, которые нужно подготовить к 1 сентября.

С конца июня в Иркутской области из-за паводка погибло 25 человек. В регионе ведутся масштабные работы по устранению последствий. Уже вывезено 140 тыс. кубометров мусора, проводится санобработка.