Климатолог объяснил июльские холода в Москве глобальным потеплением

По словам научного деятеля, такая тенденция в погоде была предсказана ещё 30 лет назад.

Прохладная погода в Москве вызвана устойчивым погодным режимом, вызванным глобальным потеплением. Об этом заявил заместитель директора Института физики атмосферы им. А. Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

— Теоретические исследования давно показывали, что при потеплении климата более часто будут устанавливаться такие стационарные погодные режимы. То есть либо долго будет жарко, либо долго будет прохладно, — передаёт АГН "Москва" его слова.

Климатолог подчеркнул, что из-за процессов глобального потепления вся циркуляция замедляется, циклоны и антициклоны чаще остаются долго на одном месте. И такие неподвижные волны будут образовываться всё чаще. По словам Семёнова, такую тенденцию предсказали ещё 30 лет назад.

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