Самый завидный холостяк планеты вышел в свет с новой пассией

Джефф Безос подогрел слухи о том, что причиной его развода с супругой могло стать появление в его жизни другой женщины.

Глава Amazon Джефф Безос был замечен на трибуне на мужском финале Уимблдона в компании телеведущей Лорен Санчез. Об этом сообщает журнал People. Таким образом, самый завидный холостяк подогрел слухи о том, что его сердце снова несвободно.

О романе Безоса и Санчез заговорили ещё в январе 2019 года, когда глава Amazon впервые рассказал о своём разводе с женой. По данным СМИ, именно появление третьей лишней послужило поводом для распада семьи.

Отметим, что в этом году Forbes подтвердил звание Джеффа Безоса как самого богатого человека на планете. По оценкам издания, он владеет 131 миллиардом долларов США. Помимо интернет-магазина Amazon Безос является владельцем аэрокосмической компании Blue Origin и газеты The Washington Post.

К слову, бывшая жена Джеффа Безоса в убытке тоже не осталась. После развода она получила 25% акций компании Amazon, добровольно уступив экс-супругу остальные 75%. Известно, что половину своего состояния она собирается отдать на благотворительность.