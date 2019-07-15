Жительница Екатеринбурга назанимала у знакомых 160 миллионов и сбежала

Два месяца — с апреля по май — она просила деньги якобы на покупку недвижимости, а потом перестала выходить на связь.

В Екатеринбурге полиция ищет женщину, которая заняла у 15 человек свыше 160 миллионов рублей и скрылась.

— В мае 2019 года в полицию Екатеринбурга поступило порядка 15 заявлений граждан о том, что в течение апреля и мая их знакомая 48-летняя Ольга Хорошун заняла крупную сумму денег под предлогом совершения крупной сделки с недвижимостью, однако впоследствии женщина пропала и перестала выходить на связь, — цитирует РИА "Новости" УМВД РФ по городу.

Женщина объявлена в розыск. По предварительной информации, в мае она с мужем и ребёнком уехала из Екатеринбурга, и сейчас её местоположение неизвестно.

Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о женщине, а также людей, пострадавших от её действий, обратиться в органы внутренних дел.

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