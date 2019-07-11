Мужа сбежавшей с миллионами кассирши отправили под домашний арест

Он был задержан накануне в аэропорту Уфы по возвращении из Москвы, где принял участие в съёмках нескольких ток-шоу.

Суд в Уфе отправил под домашний арест мужа кассирши Россельхозбанка Луизы Хайруллиной Марата, который является фигурантом уголовного дела о краже в особо крупном размере. Об этом сообщили в МВД России.

Как уточняется, под домашним арестом Марат Хайруллин будет находиться по меньшей мере два месяца. Его супруга проведёт время до сентября в СИЗО.

Накануне Марат Хайруллин был задержан в аэропорту Уфы. Мужчина утверждает, что по его просьбе супруга выносила деньги из Россельхозбанка в течение двух лет. По его словам, он проиграл украденные денежные средства в азартные игры. По версии следствия, мужчина тратил деньги, делая ставки на спортивные состязания.

Луиза Хайруллина была задержана 4 июля на съёмной квартире в Казани. В столице Татарстана она находилась вместе с родственниками.