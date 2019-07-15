Матвиенко объяснила опасность усыновления детей однополыми родителями

Она отметила, что, несмотря на различие взглядов, фундаментальные понятия семьи должны оставаться неизменными.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополых родителей усыновлять детей приведёт к вырождению человечества. Она напомнила, что есть "фундаментальные основы счастья", которые сейчас "размываются и подвергаются эрозии".

— Вообще, понимание счастья у разных поколений в разные времена у каждого народа, даже у каждого человека — своё. Тем не менее фундаментальные основы, на мой взгляд, едины: это семья, это дети, это родители, — заявила она журналистам на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

Также спикер Совета Федерации выразила негодование, что малыши в некоторых государствах будут вместо слов "мама" и "папа" произносить "родитель № 1" и "родитель № 2". Она подчеркнула недопустимость таких изменений в России.

Ранее Матвиенко выступила против поблажек для женщин в карьере.