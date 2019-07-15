СК запросил арест Шишканова из-за его высшего положения в преступной иерархии

Помимо того, следствие подозревает криминального авторитета в убийстве депутата из Подмосковья и её семьи.

Следственный комитет РФ намерен добиваться заключения под стражу в качестве меры пресечения для Олега Шишканова, называемого в криминальных кругах "главным вором России" и известного по прозвищу Шишкан. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда Москвы, задержанный подозревается в убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии.

— В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Медведева Олега Николаевича [до смены фамилии — Шишканов], подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Занятие высшего положения в преступной иерархии", — рассказала пресс-секретарь суда.

Отметим, весной текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, который серьёзно ужесточает уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Он предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. Инициатором закона выступил сам президент.

Как ранее сообщал Лайф, "главного криминального авторитета России" Олега Шишканова задержали на подмосковной даче. По данным следствия, он может быть причастен к убийству как минимум четырёх человек — депутата Татьяны Сидоровой и членов её семьи.

Лайф рассказывал, что воровской мир выбрал себе в лидеры Шишкана после того, как Захария Калашова (Шакро Молодой) отправили отбывать срок в колонию. Подробнее читайте в материале:

Шишкан на троне. Чем знаменит новый король воровского мира?