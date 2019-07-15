В парках Москвы открылись выставки фото бездомных собак

Расчёт простой: кто-то может увидеть снимок животного и захотеть взять питомца домой.

В 13 парках Москвы началась акция "Пойдём домой?", которая должна помочь найти хозяев для собак из приютов. Для этого организаторы в зелёных зонах столицы разместили стенды с фотографиями животных.

— Снимки снабжены QR-кодом. Отсканировав его с помощью телефона или планшета, можно узнать историю каждой собаки, а также получить информацию о том, как забрать её домой, — сообщается на портале мэра и Правительства Москвы.

После того как ту или иную собаку заберут домой, на месте её фото разместят надпись "Ушёл домой". Новым хозяевам питомцев обещают вручить месячный запас корма.

Выставка продлится с 15 июля до 4 августа. Специальные стенды появятся в том числе в "Музеоне", "Садовниках", "Кузьминках", Измайловском, Бабушкинском, Гончаровском парках.

Ранее Лайф сообщал, что в аэропорту Мурманска появился свой Хатико.