Ребёнка насмерть завалило песком в карьере в Воронежской области

Достать его смогли, только когда на помощь к другим детям прибежали взрослые, которые работали неподалёку.

В песчаном карьере вблизи села Солдатское Поле Воронежской области произошло обрушение в тот момент, когда там играли дети. Как минимум один мальчик погиб. По данным источника Лайфа в экстренных службах региона, всего детей было четверо, они развлекались тем, что рыли норы в стенах песчаного карьера.

Одна из них обвалилась и засыпала 12-летнего Максима К. Друзья пытались его спасти, но не смогли. Один из них отправился на велосипеде за помощью. Когда приехали взрослые и откопали голову мальчика, он был уже мёртв.

В настоящий момент на месте трагедии работают следователи. О состоянии остальных детей пока не сообщается.

Как сообщал Лайф, на Украине сход земляных пород едва не стал причиной гибели отдыхающих на берегу моря в Одесской области. Люди в последний момент успели отойти к воде, когда случился оползень.