Лавров рассказал, кто раскручивает миф о "китайской угрозе" для России

Дипломат подчеркнул, что взятый двумя странами курс на укрепление добрососедства имеет многоплановый и долгосрочный характер.

Китай не представляет угрозы для России, а этот миф раскручивают те, кто беспокоится из-за развития связей между РФ и КНР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

— Российско-китайский пограничный вопрос давно и окончательно урегулирован. Отсутствие претензий по территориям зафиксировано в двустороннем Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 года. На этом фоне попытки раскручивать миф о "китайской угрозе" — дело рук тех, кому доставляет беспокойство конструктивное развитие российско-китайских связей, — пояснил дипломат.

Комментируя данные о том, что на Дальнем Востоке и в Сибири живут 12 миллионов китайцев, Лавров отметил, что достоверность данной цифры вызывает большие сомнения, а страхи, связанные с ней, "явно преувеличены".

— Взятый Россией и Китаем курс на укрепление добрососедства имеет многоплановый и долгосрочный характер и не подвержен конъюнктурным колебаниям. Сотрудничество двух государств не направлено против кого бы то ни было. Его основное назначение — содействие социально-экономическому развитию и процветанию двух стран и народов, — заключил министр.

СМИ: В правительстве одобрили строительство первой частной трассы из РФ в Китай