Лавров заявил, что политика США в отношении Ирана чревата катастрофой

Он отметил, что Тегеран неоднократно подтверждал свою заинтересованность в установлении стабильности в регионе.

Россия предупредила, что игра мускулами против Ирана может привести к опасной ситуации и ответственность за её катастрофические последствия ляжет на Вашингтон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

По словам Лаврова, отношения России с Ираном и Израилем, так же как и с другими государствами Ближнего и Среднего Востока, для нас самоценны.

— Российская внешняя политика многовекторна, в ней отсутствует принцип "дружить против кого-то", — подчеркнул министр.

Как отметил министр, Россия в контактах с руководством всех стран региона ориентирует партнёров на поиск мирных решений возникающих проблем, отказ от силовых методов или угроз их применения.

— Нынешний рост напряжённости в регионе — это прямое следствие взвинченной антииранской линии Вашингтона и некоторых его союзников. США играют мускулами, развернули кампанию по дискредитации Тегерана, обвиняют Иран во всех грехах, — сказал Лавров.

Он добавил, что такая политика США создаёт опасную ситуацию, для катастрофических последствий которой "может хватить одной спички".

— Ответственность за возможные катастрофические последствия будет лежать на США, — подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также посчитал неуместным сравнение позиции Москвы в отношении роли Тегерана в Ближневосточном регионе с проводившейся Западом политикой умиротворения нацистской Германии накануне Второй мировой войны.

— Экстраполировать предвоенную ситуацию 1930-х годов в Европе на современные ближневосточные реалии неуместно, — подчеркнул министр.

Он напомнил о политике премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена и премьер-министра Франции Эдуара Даладье, которые пытались умиротворить Гитлера и направить немецкую военную машину на СССР.

Лавров отметил, что Иран регулярно показывает свою заинтересованность в том, чтобы установить стабильность в регионе путём налаживания диалога со всеми заинтересованными странами, в том числе и с арабскими государствами Персидского залива.

— При этом в Тегеране подчёркивают отсутствие каких-либо агрессивных намерений, — указал он.

— Со своей стороны прилагаем меры для деэскалации напряжённости. Активно продвигаем концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, предусматривающую поэтапное разрешение конфликтных ситуаций, разработку мер доверия и контроля, — заявил Лавров.

По его словам, Россия работает с партнёрами для того, чтобы сохранить многосторонние договорённости по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее Сергей Лавров рассказал, кто раскручивает миф о "китайской угрозе" для России.