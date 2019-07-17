Лавров рассказал, почему в отношениях России и Грузии наступил кризис

1000

Фото © Артем Геодакян / ТАСС

Министр выразил уверенность, что со временем добрососедские отношения двух стран наладятся.

Кризис в отношениях России и Грузии вызван действиями грузинских политиков, которые добиваются узкокорыстных целей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

Министр выразил уверенность в том, что граждане Грузии не считают россиян врагами.

К сожалению, сегодня мы видим, как некоторые политики этой страны соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей, — сказал Лавров.

Кроме того, министр выразил уверенность, что со временем добрососедские отношения Грузии и России наладятся.

Ранее в Москву прибыли грузинские оппозиционные депутаты "Альянса патриотов" с целью "принести добро" в отношения двух стран.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×