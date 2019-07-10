Оппозиционные депутаты "Альянса патриотов Грузии" посетят Москву

Ранее парламентарии отказались от поездки в российскую столицу на фоне обострения отношений двух стран.

В ближайшие дни Москву намерена посетить делегация депутатов оппозиционной фракции грузинского парламента "Альянс патриотов" с целью "принести добро" в отношения двух стран. Об этом заявила лидер политического движения Ирма Инашвили.

— Не буду скрывать, эти дни были очень напряжёнными, трудовыми. Мы поработали над тем, чтобы ситуация была урегулирована, и удовлетворена тем, что наша работа принесла первые плоды, — написала она в "Фейсбуке".

Она отметила, что депутаты её партии ранее заявили, что отказываются от поездки в Россию, где должны были принять участие в форуме "Развитие парламентаризма". Это случилось на фоне обострения российско-грузинских отношений.

Инашвили также отметила, что "оценила очень достойный и своевременный" комментарий президента России Владимира Путина, который заявил, что не планирует вводить санкции против Грузии из "уважения к грузинскому народу".

— Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые, но мы вновь найдём выход, — написала Инашвили.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста. Грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.