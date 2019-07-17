Директор лагеря в Крыму опроверг сообщения о госпитализации более 30 детей

Воспитанники санатория "Лучистый" в Крыму действительно жаловались на состояние здоровья, однако сообщения о госпитализации более чем 30 детей не являются достоверными. Об этом сообщил директор учреждения Ренат Каюмов.

Судя по его словам, произошло некоторое недопонимание происходящего, скорая помощь действительно увозила детей из расположения лагеря, однако после осмотра и консультации в больнице их возвращали обратно.

— Причина устанавливается. Приехали или тут заболели. Отравились или, может, причиной стала ротавирусная инфекция. Пока причину назвать не могу. Полного диагноза нет по этим обращениям, — приводит его слова РИА "Новости".

Он уточнил, что за последние сутки поступило более 30 обращений с жалобами от детей, однако госпитализация никому не потребовалась, "это неподтверждённый слух".

Ранее Лайф сообщал, что, по информации СМИ, в Крыму госпитализировали более 30 воспитанников детского санатория по причине отравления, из них трое якобы были в реанимации.