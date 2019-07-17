Лавров прокомментировал ситуацию в Донбассе

По словам главы МИД, страдания местных жителей "болью отзываются в наших сердцах".

Ситуация в Донбассе остаётся крайне тревожной, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

— Ситуация в Донбассе действительно остаётся крайне тревожной. До сих пор практически ничего не сделано в плане прекращения огня — обстрелы продолжаются, — сказал Лавров.

Он добавил, что страдания местных жителей "болью отзываются в наших сердцах".

Ранее Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с выдачей российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, РФ не навязывает своё гражданство, а предпринимает усилия по защите граждан от дискриминационных действий властей Украины.