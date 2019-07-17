Робот Фёдор сменил имя перед полётом на МКС

Антропоморфный астронавт сейчас находится в подмосковном Королёве, где проходит предполётные испытания.

Первый российский робот-астронавт по имени Фёдор (FEDOR) перед стартом к орбите Земли получил новое имя, теперь он Skybot F-850. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации журналистов, антропоморфный астронавт в настоящий момент находится в подмосковном Королёве, где проходит предполётные испытания. Специалисты протестировали функционирование всех систем робота, очки виртуальной реальности, а также костюм управления и проверили выполнение тех операций, которые стоят перед Фёдором на орбите.

После этого начнётся отработка операции погрузки и выгрузки робота в макет спускаемого аппарата космического корабля "Союз", роль которого выполняет тренажёр "Океан-5".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что специально для того, чтобы робокосмонавт лучше помещался в не самых просторных отсеках МКС, его несколько уменьшили в плечах, хотя он и так влезал. Ожидается, что первый полёт теперь уже Skybot F-850 совершит 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14".

Фёдор, или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), — антропоморфный робот-спасатель, разработку которого НПО "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований проводили по заказу МЧС России.