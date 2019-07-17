В МЧС рассказали, как пожарить шашлыки и не спалить весь лес

После каждого пикника нужно тщательно залить костёр водой и убедиться, что он потух.

Готовить шашлыки на природе можно только в мангалах и вдали от деревянных строений и низкорастущих деревьев, а потом огонь следует тщательно залить водой, напомнили в МЧС России.

Для приготовления шашлыков необходимо использовать специальный мелкий уголь, а сам мангал ставить как можно дальше от деревьев и построек — это не позволит пламени перейти на сухую траву, а при пожаре поможет быстро остановить распространение огня.

Особая осторожность требуется в лесу: использовать для разведения костра нужно лишь специально оборудованные места, а огонь жечь подальше от нависающих ветвей деревьев и сухой травы.

Спасатели рекомендуют осторожно обращаться с жидкостями для розжига и не подливать их в уже разведённый костёр, поскольку бутылка может вспыхнуть и и стать причиной сильных ожогов.

В МЧС напомнили, что нельзя оставлять горящий мангал без присмотра, потому что ветер подхватывает искры и разносит их. После пикника нужно тщательно залить костёр водой и убедиться, что он потух.

В ведомстве подчёркивают: пренебрежение правилами пожарной безопасности может привести к пожару с тяжёлыми последствиями, а неосторожное обращение с огнём не только вредит здоровью и угрожает человеческим жизням, но и нередко приводит к уголовной или административной ответственности.