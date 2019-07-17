Эксперты рассказали, как избежать выгорания на работе

Состояние профессионального выгорания может привести к серьёзным проблемам со здоровьем и существенно снизить качество жизни.

Для борьбы с синдромом выгорания специалисты рекомендуют чаще общаться с родными и друзьями, обнимать близких и избегать конкуренции на работе. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Если вместе с нарушением сна, высокой степенью утомляемости у человека наблюдается ухудшение продуктивности и снижение концентрации на работе, скорее всего, у него развился синдром профессионального выгорания.

— Это состояние не только снижает качество жизни, но и грозит серьёзными конфликтами на работе и дома, — пояснил эксперт.

Кроме того, у "профессионально выгоревшего" работника могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, как повышение артериального давления, болезни сердечно-сосудистой системы, одышка и трудности с дыханием.

Лучшей профилактикой истощения эмоционально-энергических и личностных ресурсов является общение с близкими людьми. Контакты с родными и друзьями дают чувство защищённости, опоры, что снижает вероятность развития хронического стресса, который в свою очередь и приводит к синдрому выгорания.

Если же такое состояние уже настигло человека, то специалисты рекомендуют обратиться к психологу. К примеру, в Московской службе психологической помощи населению консультации и индивидуальные программы для жителей столицы можно получить бесплатно.

— Это помогает не только победить выгорание, но и сохранить здоровье и профессиональное долголетие, — заключил специалист.

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