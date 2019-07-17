В Туве ввели режим ЧС из-за угрозы паводка

Мощные ливни и подъём уровня воды в реках привели к тому, что власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Согласно данным Тувинского гидрометцентра на среду, 17 июля, уровень воды в реках региона за последние сутки повысился на восемь сантиметров. Наибольший подъём был зафиксирован на Малом Енисее — там вода поднялась на четырнадцать сантиметров.

К настоящему моменту вода в Малом Енисее поднялась до 2,76 метра, когда критическая отметка составляет 4,35 метра. При этом, по словам синоптиков, обильные дожди в республике не прекратятся в течение всей текущей недели.

Ранее Лайф писал, что в июне и июле из-за сильных паводков в Сибири из берегов вышло несколько рек. Так, в Тулуне жертвами стихийного бедствия стали 25 человек. Сейчас в регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения. Власти намерены построить две с половиной тысячи новых домов для пострадавших.