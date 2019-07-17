Долги россиян перед банками выросли в 1,5 раза

Самыми закредитованными регионами стали Тува, Калмыкия, Республика Алтай, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Курганская область, Еврейская автономная область.

Россияне задолжали банкам шестнадцать триллионов рублей, что в полтора раза больше, чем в 2018 году. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование Национальной ассоциации коллекторских агентств (СРО НАПКА), среднему российскому заёмщику потребуется почти одиннадцать зарплат, чтобы погасить долг перед финансовой организацией.

К примеру, пять лет назад россиянам требовалось не более семи зарплат для погашения кредита. Эксперты отмечают, что около десяти процентов заёмщиков имеют доход ниже 50 тысяч рублей и вынуждены направлять больше половины на долги банку. В тоже время около 2,3 миллиона клиентов банков имеют доход в районе 20 тысяч рублей. Такие показатели президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев связывает с падением доходов.

В целом самыми закредитованными регионами стали Тува, Калмыкия, Республика Алтай, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Курганская область, Еврейская автономная область. Более благоприятная ситуация в Чукотском и Ямало-Ненецком округах, Москве, Сахалинской области и Республике Татарстан.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья.