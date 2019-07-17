Пользователи соцсетей показали восход "кровавой" Луны

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Фото © VK/AstroAlert

Затмение было видно практически во всех частях земного шара, за исключением Северной Америки.

Пользователи в социальных сетях опубликовали видео и фото лунного затмения, состоявшегося в ночь с 16 на 17 июля. Спутник Земли приобрёл красноватый оттенок, такое явление также известно как "кровавая" Луна.

<p>Фото © VK/<a href="https://sun1-29.userapi.com/c852132/v852132903/171d82/sLRLwS2q6IU.jpg" target="_blank">astrovert</a></p>

Максимальная фаза затмения продлилась с 00:31 до 02:00 ночи по московскому времени.

<p>Фото © VK/<a href="https://sun1-20.userapi.com/c858132/v858132903/1a692/empyAFmG6WE.jpg" target="_blank">astrovert</a></p>

Затмение было видно жителям всех материков, кроме Северной Америки. В России космическое явление лучше всего было видно в Крыму и на Северном Кавказе.

Следующее подобное событие произойдёт только в 2025 году.

Ранее Лайф опубликовал видео, на котором пассажиры встретили полное солнечное затмение на борту лайнера.

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