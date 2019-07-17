Пользователи соцсетей показали восход "кровавой" Луны

Затмение было видно практически во всех частях земного шара, за исключением Северной Америки.

Пользователи в социальных сетях опубликовали видео и фото лунного затмения, состоявшегося в ночь с 16 на 17 июля. Спутник Земли приобрёл красноватый оттенок, такое явление также известно как "кровавая" Луна.

Максимальная фаза затмения продлилась с 00:31 до 02:00 ночи по московскому времени.

Затмение было видно жителям всех материков, кроме Северной Америки. В России космическое явление лучше всего было видно в Крыму и на Северном Кавказе.

Следующее подобное событие произойдёт только в 2025 году.

Ранее Лайф опубликовал видео, на котором пассажиры встретили полное солнечное затмение на борту лайнера.