Следователи сообщили о новых свидетелях в деле о крушении MH17

Глава Совместной следственной группы (ССГ) Вилберт Паулиссен сообщил о появлении новых свидетелей в деле о крушении Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". Его слова приводит газета NRC.
— К нам обратились новые свидетели. Новые шаги предпринимаются в рамках расследования. Это обнадёживает, — заявил он на встрече с родными и близкими жертв трагедии.
Напомним, авиакатастрофа произошла в Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа "боинга", выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами, Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, которая была вывезена на Украину в 1986 году.
Накануне ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение малайзийского "боинга". Глава Комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий считает такие призывы Евросоюза циничными.
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