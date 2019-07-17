УФСИН начало проверку из-за нового видео с пытками в ярославской колонии

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Фото © Pixabay

Сотрудники управления ФСИН России по Ярославской области начали проверку из-за нового видео с пытками в ярославской исправительной колонии № 1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам проверки материалы будут направлены следователям. Видео с пытками обнародовало издание "Новая газета". Кадры датированы февралём 2016 года.

Напомним, в прошлом году СМИ показали видео с избиением заключённого в ярославской колонии. Фигурантами дела о пытках стали 12 человек. Заключённый, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.

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