УФСИН начало проверку из-за нового видео с пытками в ярославской колонии

Сотрудники управления ФСИН России по Ярославской области начали проверку из-за нового видео с пытками в ярославской исправительной колонии № 1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам проверки материалы будут направлены следователям. Видео с пытками обнародовало издание "Новая газета". Кадры датированы февралём 2016 года.
Напомним, в прошлом году СМИ показали видео с избиением заключённого в ярославской колонии. Фигурантами дела о пытках стали 12 человек. Заключённый, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.
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