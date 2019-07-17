Песков рассказал о поездке Путина и Лукашенко на Валаам

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетят главный храм Валаамского монастыря и несколько скитов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Это неформальная поездка, день неформального общения, — добавил представитель Кремля.
Напомним, что в прошлом году визит Путина на Валаам выпал на 11 июля — день памяти преподобных Сергия и Германа, основателей Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. А сегодня церковь вспоминает преподобного Андрея Рублёва, иконописца, святителя Андрея Критского, архиепископа и благоверного князя Андрея Боголюбского.
Ранее, комментируя предстоящую поездку, Лукашенко заявил, что не собирается "что-то тайно решать" с Путиным на Валааме.
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