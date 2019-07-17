Песков рассказал о поездке Путина и Лукашенко на Валаам

Сегодня у двух лидеров день неформального общения, а уже вечером они вернутся в Санкт-Петербург, где в четверг примут участие в официальных мероприятиях.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетят главный храм Валаамского монастыря и несколько скитов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Это неформальная поездка, день неформального общения, — добавил представитель Кремля.

Напомним, что в прошлом году визит Путина на Валаам выпал на 11 июля — день памяти преподобных Сергия и Германа, основателей Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. А сегодня церковь вспоминает преподобного Андрея Рублёва, иконописца, святителя Андрея Критского, архиепископа и благоверного князя Андрея Боголюбского.

Ранее, комментируя предстоящую поездку, Лукашенко заявил, что не собирается "что-то тайно решать" с Путиным на Валааме.